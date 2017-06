ST. INGBERT St. Ingbert hat einen neuen Polizeichef: Mit Wirkung vom 1. Mai wurde dem Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Schmidt vom Ministerium für Inneres und Sport die Funktion des Leiters der Polizeiinspektion St. Ingbert übertragen. Er trat damit die Nachfolge von Dietmar Glandien an, der seinen wohl verdienten Ruhestand genießt.

Einige Wochen später erfolgte in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert vor zahlreichen geladenen Gästen die offizielle Amtseinführung durch den Leiter des Landespolizeipräsidiums, Norbert Rupp.

Dieser hob hervor, dass die Staffelübergabe eine „außerordentlich wichtige Angelegenheit sei“, habe man im Saarland zwar 70 Dienststellen, jedoch nur 19 Polizeiinspektionen. Jene in St. Ingbert umfasse knapp 50 Mitarbeiter und werde nun mit Thomas Schmidt und seinem Stellvertreter Torsten Towae – ebenfalls noch nicht lange in Amt und Würden – von einem „jungen Führungs-Duo“ geleitet. Und dies in einer Kommune mit vergleichsweise wenig Kriminalität. „Hier ist die Welt noch in Ordnung“, freute sich des Saarland oberster Polizist.

„Thomas Schmidt hat eine Personalakte mit ungewöhnlich vielen verschiedenen Verwendungen“, hob Rupp die vielfältigen Verdienste und Aufgabengebiete in der beruflichen Vita Schmidts hervor.

Seit 1981 ist dieser im Polizeidienst, zuletzt als Leiter der PI Illingen tätig. St. Ingbert ist jedoch für Schmidt kein Neuland, fungierte er von 2008 bis 2012 doch schon als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion St. Ingbert. „Ich bin wieder hier, in meinem Revier“, zitierte Schmidt dann auch treffend den alten Westernhagen-Gassenhauer und ergänzt schmunzelnd: „Ich hoffe, St. Ingbert ist meine letzte Station“. Der Vater einer erwachsenen Tochter lebt mit seiner Lebensgefährtin in Neuweiler – einen Katzensprung von seinem Arbeitsplatz entfernt. In seiner Freizeit mag es der neue Ober-Polizist gern sportlich – Mountainbike-, Ski- und Radfahren gehört ebenso zu seinen Hobbys wie Wandern.

Kommunikation und Dialog mit den Bürgern hat sich Thomas Schmidt oben auf die Agenda geschrieben – Gelegenheit dazu bietet u.a. das traditionelle Hoffest, das in diesem Jahr am 25. August stattfindet. jj