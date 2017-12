Hobbymarkt war großer Erfolg

HÜHNERFELD Der Hühnerfelder Hobbymarkt des Arbeitskreises Hühnerfelder Kinder Mitte November war ein großer Erfolg. 16 Aussteller zeigten im Martin-Luther-Haus die unterschiedlichsten Handarbeiten. Die Auswahl reichte von Holz-, über Leder-, und Stoffarbeiten bis hin zu Schmuck und Gemälden.

„Schön, dass wir auch in diesem Jahr so viele Aussteller und Besucher begrüßen konnten und somit der Generationenwechsel in der Spitze des Arbeitskreises geklappt hat. Wir freuen uns auf das nächste Jahr“, so Michaela Petri vom Arbeitskreis.

Der Arbeitskreis kann aus dieser Veranstaltung stolze 1 200 Euro an die Elterninitiative Krebskranker Kinder in Homburg spenden.

Folgende Tombolagewinne können bei Mary-Rose Bramer, Tel. (0 68 97) 5 32 44) abgeholt werden: grün: 58, 60, 69, 310, 346, 381, blau: 41, 54, orange: 414, 429, 445 (ohne Gewähr). red./jb