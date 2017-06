NEUWEILER Der TV Neuweiler organisiert am Donnerstag, dem 29. Juni, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in der Pestalozzischule in Neuweiler einen Workshop für Hip Hop und Streetdance. Dieser wird von Christian Szanda durchgeführt, der seit 1999 Breakdance, Funkstyle und Hip Hop tanzt. Christian Szanda hat mehrere erste Plätze in den verschiedenen Tanzrichtungen errungen. Wer Interesse hat, kann gerne an dem Tag einmal reinschnuppern und sich bei der Trainerin der HipHop und Streetdancegruppe Susanne Roa erkundigen.

Für Rückfragen steht der 1. Vorsitzende Berno Ditzler, Tel. (06897) 52849, gerne zur Verfügung. red./sb