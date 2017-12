ST. WENDEL Die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen im Landkreis St. Wendel startet in Kooperation mit zahlreichen Partnern eine neue Aktion zur Unterstützung ratsuchender Eltern. Ab sofort werden hierzu Plakate, Poster, Postkarten und Materialien zum Mitnehmen an über 20 unterschiedliche Fachbereiche, öffentliche Einrichtungen und zentrale Treffpunkte verteilt.

Unter dem Motto „Normal, dass ich so unsicher bin?“ und weiteren Slogans motivieren diese Werbematerialien junge und werdende Eltern, das anonyme und kostenlose Elterntelefon der „Nummer gegen Kummer“ und die Onlineberatung für Eltern der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung zu nutzen.

Die beiden in der Elternarbeit bundesweit etablierten Anbieter beraten offen zu allen Themen und vermitteln bei Bedarf passgenau in die Angebote der Frühen Hilfen vor Ort.

„Ich freue mich sehr über dieses neue Angebot“, sagt der Schirmherr der Aktion im Landkreis St. Wendel, Landrat Udo Recktenwald. „Unser Landkreis engagiert sich damit als familienfreundliche Kommune und als Vermittler wirkungsvoller Hilfen für ratsuchende Eltern. Die beworbenen Beratungsmöglichkeiten bieten einen zeitlich sehr flexiblen und ortsungebundenen Kontakt und sind durch die Vernetzung mit den Frühen Hilfen im Landkreis St. Wendel in der Lage, den ratsuchenden Eltern passgenaue Hilfen vor Ort zu vermitteln.“

„Das Elterntelefon ist ein bundesweites telefonisches Gesprächs-, Beratungs- und Informationsangebot, das alle Eltern in heiklen, aber auch alltäglichen Fragen schnell, kompetent und anonym unterstützt“, erklärt Rainer Schütz, Geschäftsführer von „Nummer gegen Kummer“. „Mit dem Service wollen wir hierbei insbesondere junge Eltern in schwierigen Lebenssituationen erreichen. Die Beraterinnen und Berater am Elterntelefon wissen, welche Angebote der Frühen Hilfen für die Anrufenden hilfreich sein können, und motivieren diese, die Angebote zu nutzen.“

Das Elterntelefon ist von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und am Dienstag sowie Donnerstag von 17 bis 19 Uhr anonym und kostenlos erreichbar, Tel. (0800) 1110550. Die Onlineberatung für Eltern der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung ist an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr erreichbar.

Alle Angebote der Onlineberatung sowie die Zeiten der Offenen Sprechstunde unter www.bke-elternberatung.de. Weitere Informationen unter www.fruehehilfen.de. red./hr