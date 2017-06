„Hands at Work“ im Alten Rathaus

SAARWELLINGEN In der Sonntagsmatinee am 11. Juni um 11 Uhr ist der Gitarrist Markus Segschneider zu Gast im Saarwellinger Kulturtreff Altes Rathaus. Der Kölner Künstler präsentiert sein Programm „Hands at work”.

Markus Segschneider verfügt als Gitarrist über ein ungeheuer großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden.

Grenzenlos werden Jazz, Folk, Pop, Funk verwoben zu einer Musik, die die lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommermorgens vermittelt. Der Eintritt ist frei.

red./am