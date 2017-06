BILDSTOCK Die Katholischen Frauen Bildstock laden am Donnerstag, dem 20. Juli, zu einer Halbtagesfahrt nach Mettlach ein. Im Preis von 21 Euro sind eine 90-minütige Schifffahrt auf der Saar sowie Kaffee und Kuchen inbegriffen. Die Abfahrt ist um 12.15 Uhr ab: Im Grühlingswald, Tankstelle Peter Herbert, am Braddock Bildstock und am Glashüttenpark Friedrichsthal. Anmeldung bei Margret Geßner unter Tel. (06897) 87830. red./kg