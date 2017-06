Halbtagesfahrt der Hasenzüchter

BEEDEN Der Beeder Kaninchenzuchtverein fährt am Samstag, 17. Juni, zur Owwergässer Winzerkerwe in die Pfalz nach Edenkoben. Abfahrt ist um 15 Uhr an der Bliesstube. Es wird ein Unkostenbeitrag von 12 Euro für Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder erhoben. Wer mitfahren möchte, melde sich umgehend bei der Vorsitzenden, Anne Babilon, Tel. (06841) 63112. red./jj