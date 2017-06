ENSDORF Der Abschlussgottesdienst für Absolventen der Akademie für Erzieher des TGSBBZ Saarlouis findet am Donnerstag, 22. Juni, 16 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche St. Marien in Ensdorf statt. Das Thema lautet: „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“. red./am