GERSWEILER Der GospelChor Saarbrücken gibt im Rahmen des evangelischen Gemeindefests Gersweiler am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in der Hauptstraße 100 in Gersweiler ein Konzert. Auf dem Programm stehen alte und neue afrikanische und amerikanische Gospels.

Karten gibt es bei der Winterbergapotheke, der Ratsapotheke, der Poststelle 66 in Klarenthal, im Uhrengeschäft Wollscheid in Gersweiler und an der Abendkasse für zehn Euro (ermäßigt acht Euro).

red./sh