SCHMELZ „Glück auf“ zur Mettenschicht, unter diesem Motto startet der Saarwaldverein Schmelz seine Jahresabschlusswanderung am 16. Dezember um 13.30 Uhr am Rathausplatz. Für die Wanderung ist gutes Schuhwerk sowie eine Taschenlampe von Vorteil. Die Ankunft am Kupferbergwerk in Düppenweiler ist für 16 Uhr geplant. Hier können kann man das „Anschieben“ der Weihnachtpyramide und die traditionelle Mettenschicht an der Bergwerkskapelle erleben.

Um 19.30 Uhr werden die Wanderer mit dem Bus abgeholt. Weitere Info bei Familie Goese unter Tel. (06887) 7129.red./mk