Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

SAARBRÜCKEN Von Montag, 12. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, kontrolliert die Polizei im Saarland an folgenden Örtlichkeiten die Geschwindigkeit:

Montag, 12 Juni



• L 141 im Bereich Illingen

• A 620 zwischen dem AD Saarbrücken und dem AD Saarlouis



Dienstag, 13. Juni



• Großrosseln

• A 62 zwischen dem AD Nonnweiler und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz



Mittwoch, 14. Juni



• Losheim am See

• A 8 zwischen der Landesgrenze zu Luxemburg und der AS Merzig



Donnerstag, 15. Juni



• B 269 zwischen Saarlouis und Lebach

• A 623 zwischen dem AD Friedrichsthal und der AS Dudweiler



Freitag, 16. Juni



• L 419 im Bereich Perl-Besch

• A 8 zwischen dem AK Saarbrücken und der AS Saarwellingen



Samstag, 17. Juni



• ---



Sonntag, 18. Juni



• A 620 zwischen dem AD Saarbrücken und dem AD Saarlouis

• A 623 zwischen dem AD Friedrichsthal und der AS Dudweiler

