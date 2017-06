Gemeinsames Essen für Senioren

MÜNCHWIES Die Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS) lädt im Rahmen des Programms „Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Sozialbereich im Saarland“ wieder zum gemeinsamen Mittagessen für Senioren ein.

Die Treffen finden immer am dritten Mittwoch im Monat statt. Der nächste Termin ist am 21. Juni, ab 11.30 Uhr, im Pfarrhaus in Münchwies. Diesmal gibt es Rollbraten vom Schweinekamm gefüllt mit Tomate-Mozzarella-Blattspinat mit Schupfnudeln und Eisbergsalat zum Preis von 7,50 Euro. Der Bonverkauf findet bis 18. Juni immer nach der Messe in der Ortskirche statt oder bei Elisabeth Rentmeister, Tel. (0176) 45839120. red./hr