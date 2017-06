KÄSHOFEN Am Montag, 19. Juni, findet um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Käshofen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt. Alle Bürger sind eingeladen am öffentlichen Teil der Sitzung teilzunehmen.

Folgende Punkte stehen zur Beratung und Beschlussfassung: 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Stellenplan, Annahme von Spenden.

Nicht öffentlich: Grundstücksangelegenheiten, Vertragsangelegenheit.red./dos