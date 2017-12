SAARLOUIS Der Zonta Club Saarlouis hat mit einer Abendveranstaltung ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Im ersten Teil der Veranstaltung zeigte Andrea Maria eindrucksvoll was Worte bewirken können.

Die Saarländische Landesmeisterin im Poetry Slam hat sich intensiv mit der Rolle der Frau befasst und uns hierzu Texte präsentiert.

Höhepunkt des Abends war die Vorführung des mehrfach ausgezeichneten Filmes „Kriegerin“.

Die Hauptdarstellerin Marisa lebt in einer ostdeutschen Kleinstadt und ist Mitglied einer neonazistischen Jugendclique in der körperliche Gewalt, sowie Fremdenhass an der Tagesordnung sind.

Nach einem Angriff auf afghanische Flüchtlinge beginnt Marisa ihre patriarchalische Beziehung, ihr gewaltgeprägtes Umfeld und ihre Familie in Frage zu stellen. Kampfeslustig will sie sich von alledem befreien.

Diese Veranstaltung fand im Rahmen unserer Info-Kampagne „Zonta says no – Keine Gewalt gegen Frauen“ statt.

Mit den an diesem Abend eingegangenen Spenden unterstützt der Zonta Club das Frauenhaus in Saarlouis.

red./am