Gäste-Kicker aus Luxemburg und Ungarn

LOSHEIM AM SEE Am 17. und 18. Juni kämpfen 32 Mannschaften in Losheim am See beim 19. internationalen Vergleich der neun- bis elfjährigen Nachwuchskicker um den „Watt für dich-Cup“ des Hauptsponsors „Energis“.

Mannschaften aus drei Nationen werden erwartet. Die weiteste Anreise hat Hodmezövasarhelyi aus Ungarn. Hodmezövasarhelyi liegt im Südosten von Ungarn nahe der rumänischen (Osten) und serbischen (Süden) Grenze. Über 1200 Kilometer nehmen die Spieler mit Betreuern und Eltern auf sich um teilzunehmen. Der FC Una Strassen aus dem Großherzogtum Luxemburg nimmt zum siebten Mal am Turnier teil. Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken und 1. FC Kaiserslautern U10 gehören zu den Top-Favoriten. Aber mit SV 07 Elversberg (U10), FC 08 Homburg (U10) und weiteren Top-Teams aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz verspricht das Turnier tolle Spiele.

Viele Talente, die in der Vergangenheit in Losheim teilnahmen haben den

Sprung in den Profibereich oder sogar in die Nationalelf geschafft. Jonas Hector (früher SV Auersmacher) ist nicht nur zum Nationalspieler gereift, sondern inzwischen Stammspieler von Jogi Löws Elf. Neben Hector ist auch U17-Weltmeister und U21-Nationalspieler Kevin Trapp (Paris St. Germain) im Aufgebot der Nationalelf für den Confed-Cup. Er spielte 2001 als Torhüter des FC Brotdorf.

Schirmherr dieser Veranstaltung ist Aron Zimmer, Senior Field Director der Adidas AG.

Das Turnier beginnt am Samstag, 17. Juni, um 11 Uhr mit der Vorrunde.

Die Eröffnung ist um 14.30 Uhr. Am Sonntag, 18. Juni, spielen ab 11 Uhr die besten 16 Mannschaften. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Endspiel, das um 16.20 Uhr ausgetragen wird, statt.red./ti