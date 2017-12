Für einen guten Zweck

STEINBACH/ DÖRSDORF Am Samstag, 23. Dezember, führt die Spielgemeinschaft der Musikvereine Steinbach und Dörsdorf eine bewährte Tradition fort. Die Musikerinnen und Musiker werden wie in den letzten Jahren auch ab 14 Uhr an acht verschiedenen Punkten in Steinbach zum „Weihnachtsspielen“ musizieren.

Dort wollen sie dieses Jahr Spenden sammeln für die Familie Schwoertzig aus Steinbach.

Der sechs-jährige Sohn der Familie ist schwerstmehrfachbehindert geboren und auf einen Rollstuhl angewiesen. Um mobil zu sein, benötigt die Familie ein behindertengerecht umgebautes Auto. Dieses muss so gestaltet sein, dass der Junge im Rollstuhl über eine Rampe direkt in das Heck des Fahrzeuges fahren kann. Der Kleintransporter kostet inklusive behindertengerechtem Umbau rund 38000 Euro. Deshalb ist die Familie auf Spenden angewiesen.red./mk