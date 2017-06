Fünftes Dorfgespräch

HÖCHEN Die Dorfentwicklung in Höchen kommt gut voran. Höchen ist unterwegs in die Zukunft. Dies soll dokumentiert und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Der Ortsrat Höchen hat einstimmig beschlossen, dass sich Höchen am 26. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer hat die Teilnahme beim Saar-Pfalz-Kreis angemeldet. Die Dorfgespräche „Höchen unterwegs in die Zukunft“ gehen demnächst in die 5. Runde. Der Ortsrat Höchen lädt alle interessierten Bürger ein zum fünften Dorfgespräch am Freitag, 23. Juni, 19 Uhr, ins Sportheim „Am Naßwald“ ein. red./jj