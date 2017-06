SCHMELZ Am Sonntag, 18. Juni, gibt es die nächste größere Wanderung des Kneipp-Vereins Schmelz. Sie führt dieses Mal nach Winterbach zur „Fünf-Weiher-Tour“, eine sehr abwechslungsreiche Strecke durch Wald und offene Fluren. Die Strecke ist ca. 10 km lang. Zur Schlussrast kehren die Teilnehmer im Gasthaus „Zum Haab“ in Tholey ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Reisebüro Jochem. Gäste sind immer herzlich willkommen. Mehr Informationen gibt es bei Rita Heinen unter Tel. (06887) 7494.

Am 21. Juni findet der nächste „Spaziergang am Mittwoch“ statt. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr am Reisebüro Jochem und fahren mit den Pkws nach Dirmingen. Dort, im Freizeitzentrum Finkenrech, gibt es vielfältige Möglichkeiten zu Spaziergängen, in den verschiedenen Gärten und schönen Parkanlagen. Auch die Einkehr ist in der dortigen Gastronomie vorgesehen. Näheres bei Maria und Herbert Klauk unter Tel. (06887) 4186.

red./mk