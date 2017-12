Freude über besinnliche Adventsvesper

Der Gemischte Chor und „Voices Alive“ luden in die Jakobuskirche ein

NIEDERBEXBACH Gut besucht war die Jakobuskirche in Niederbexbach bei der vorweihnachtlichen musikalischen Adventsvesper, zu der der Gemischte Chor Niederbexbach und der Chor „Voices Alive“ eingeladen hatten. Die Zuhörer einstimmen auf Advent und Weihnachten wollten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung ihrer Dirigentin Annegret Geibig. Und das war gelungen.

Zum festlichen Auftakt erklangen die Lieder „Macht hoch die Tür“, eines der bekanntesten und beliebtesten Adventslieder. Danach folgten „Es kommt ein Schiff geladen“ und „O Heiland reiß die Himmel auf“ in neuen Sätzen.

Der Protestantische Kirchenchor Bexbach wirkte ebenfalls mit, allerdings in kleiner Besetzung. Der Evangelische Frauenkreis hatte ausnahmsweise am gleichen Tag Weihnachtsfeier, der kurzen Adventszeit geschuldet. Und da die Sängerinnen des Kirchenchores bis auf wenige Ausnahmen im Frauenkreis tätig sind, waren es nur wenige Mitglieder des Kirchenchores, die gemeinsam mit dem Gemischten Chor „Hosianna, Davids Sohn“ und „Zu Bethlehem geboren“ sangen.

Weitere Programmpunkte

Abwechslungsreich war das Programm durch unterschiedliche Kombination der Chöre und die Auswahl der Lieder, deren Ursprung vom 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit reichte. So sang der Gemischte Chor „Licht in der Nacht“ von Jacob Bürthel und „Wünsche zur Weihnachtszeit“, bekannt durch Udo Jürgens.

„Voices Alive“ waren zu hören mit „O Tannenbaum, du trägst ein grünen Zweig“, Kommet mit, ihr Hirten“ in einer Vertonung von Gerhard Rabe und das bekannte „Good News“ in einer weihnachtlichen Version von Lorenz Maierhofer. Ob allein oder gemeinsam, die Chöre boten eine große Klangvielfalt. Die Chorleiterin hatte ein buntes Programm zusammengestellt und ihre Sängerinnen und Sänger bestens vorbereitet.

Ergänzt wurden die musikalischen Beiträge von besinnlichen und zum Nachdenken oder Schmunzeln anregenden Texten, gelesen von Presbyterinnen der Kirchengemeinde.

Höhepunkte des Abends waren aber auch die Auftritte der beiden Solistinnen aus den Reihen von „Voices Alive“. Anja Wagner interpretierte mit ihrer schönen Stimme Schuberts „Ave Maria“ und Steffi Spengler wusste als Klarinettistin mit einem „Adagio“ von Mozart und „One Moment in Time“ von Hammond zu gefallen. Beide wurden am Klavier einfühlsam und dezent begleitet von Annegret Geibig. red./sb