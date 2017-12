Fitness für den Pistenspaß

Skiclub Roden bietet wöchentliche Gymnastik an

SAARLOUIS Unter dem Motto „Fit für den Winter“ lädt der Skiclub Saarlouis-Roden zur wöchentlichen Skigymnastik ein: An jedem Mittwoch hat Übungsleiter Herbert Trinker von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr in der Steinrauschhalle so einiges vor. Egal ob Ausdauer-, Konditions- oder Krafttraining, Fitness- und Dehnübungen, Spiele und vieles mehr - es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Schließlich sollen ja alle begeisterten Ski- und Snowboardfans gesund, verletzungsfrei und mit viel Kondition über den Winter kommen.

Auch für Radfahrer, ist das Hallentraining bestens geeignet. red./am