Feuerwehr rettet gestürzten Mann aus einer Böschung

SAARBRÜCKEN Am Donnerstag, 8. Juni, um 17.57 Uhr wurde die Feuerwehr Saarbrücken zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einer verletzten Person an einer Böschung unterhalb von dem Gleiskörper in der Neuhauser Straße 10 in Saarbrücken Malstatt gerufen.

Wegen der gemeldeten Lage wurde zusätzlich die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Saarbrücken mitalarmiert.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle war der Rettungsdienst bereits vor Ort und hatte schon mit der Versorgung des 81-jährigen Patienten begonnen. Der Patient war ansprechbar und gab an, dass er von dem Gleiskörper, der sich etwa vier Meter oberhalb seiner Position befand, in die Böschung gefallen war. Die Rettungskräfte konnten nur von dem Weg, der etwa zehn Meter unterhalb vorbei lief, zu dem Patienten in die steile Böschung, welche voller losem Geröll war, gelangen.

Durch die Höhenretter wurde der Patient mit einer Schleifkorbtrage über das lose Geröll die Böschung herab gelassen und konnte auf dem Weg an den Rettungsdienst übergeben werden, der den verletzten Patienten anschließend in eine Klinik transportierte.

Die Feuerwehr Saarbrücken war mit vier Fahrzeugen und 13 Mann an der Einsatzstelle, ebenfalls waren die Polizei und der Rettungsdienst mit je einem Fahrzeug vor Ort. red./sh