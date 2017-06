FCH-Trainingsstart am 22. Juni

HOMBURG Die erste Mannschaft des FC Homburg startet ihre Vorbereitung auf die Oberliga-Saison am Donnerstag, 22. Juni, um 11 Uhr mit einer ersten Trainingseinheit. Einen Tag später steht ein Laktattest auf dem Plan. Bis dahin soll auch die Mannschaft stehen. In der Vorbereitung tritt die Mannschaft am 30. Juni um 19 Uhr in einem Benefizspiel gegen die neu gegründete Spielgemeinschaft der FSG-Ottweiler/Steinbach an. Es folgt am 2. Juli ein Spiel bei Bezirksligist SG Hassel auf dem Kunstrasenplatz in St. Ingbert um 15 Uhr. Am 5. Juli geht es zu Kickers Offenbach (Uhrzeit noch offen). Gegner auf dem Sportplatz in Waldmohr ist am 8. Juli um 14 Uhr die U23 des SV Sandhausen. Eine Woche später, am 15. Juli, um 14 Uhr geht es zu Regionalligist SV Elversberg in die URSAPHARM-Arena. Zwei weitere Testspiele sind in Planung. red./jj