Fairtrade-Gemeinde Rehlingen-Siersburg

REHLINGEN-SIERSBURG Die Gemeinde Rehlingen-Siersburg macht sich auf den Weg, eine anerkannte „Fairtrade-Gemeinde“ zu werden.

Zu diesem Zweck hatte die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung geladen, mit der die Initiative nun öffentlich gestartet ist.

Bürgermeister Martin Silvanus, der die Anregung dazu gegeben hatte, konnte insbesondere zahlreiche interessierte Vertreter von Vereinigungen und Einrichtungen in der Gemeinde begrüßen, so auch Schulen, Kindergärten, Jugend- und Seniorenorganisationen. Damit sei schon eine gute Basis gegeben, den Prozess weiter zu entwickeln, der schließlich zur Anerkennung als „Fairtrade-Gemeinde“ führen solle.

„Dabei gehe es natürlich nicht in erster Linie darum, „eine schmückende Auszeichnung zu erringen, sondern um Schaffung von Bewusstsein und Veränderung von Verhalten“, gab der Verwaltungschef der Niedtalgemeinde zu denken.

Wichtig sei für ihn, zu verstehen, dass mit dem Angebot und dem Kauf von fair produzierten und fair gehandelten Waren schließlich die Menschen fair behandelt werden, die in Produktion und Handel existenzell eingebunden sind.

Über die Bedingungen im Welthandel, über Voraussetzungen zur Erlangung der Anerkennung als Fairtrrade-Kommune und über ausgewählte, beispielgebende Aktionen und Projekte informierte Diana Rode von der

Fairtrade-Initiative Saarland.

Diana Rode erläuterte die vier grundlegenden Kriterien des fairen Handels: Zahlung eines Mindestpreises, Verbot von Kinderarbeit, Förderung des ökologischen Anbaues in der Landwirtschaft und die Zahlung einer sogenannten sozialen Prämie.

Über die Entwicklung der Kreisstadt Merzig zur Fairtrade-Stadt sprach der zuständige Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Martin Thiery.

Er erläuterte einleitend den Slogan der Stadt Merzig: „Lokal-regional-bio – mehr Gesundes von hier!“

Bürgermeister Martin Silvanus kündigte an, zur weiteren Vorbereitung der erforderlichen Schritte im Hinblick auf eine Zertifizierung als ‚Fairtrade-Gemeinde in Kürze Gruppengespräche u.a. mit Vertretern aus Handel und Gastronomie sowie aus dem Bereich Schule und Kindergarten führen zu wollen.

Die zuständige Sachbearbeiterin in der Gemeindeverwaltung, Katja Zimmermann, erläuterte, dass bei einer Gemeinde mit der Einwohnerzahl von Rehlingen-Siersburg mindestens zwei Gastronomiebetriebe gewonnen werden müssten, die jeweils zumindest zwei Produkte in ihrem Speisen- und Getränkeangebote aufweisen müssten, die aus fairem Handel stammen. Darüber hinaus sei erforderlich, dass nicht weniger als vier Einzelhandelsbetriebe mindestens zwei fair gehandelte Artikel in ihrem Sortiment führen.

Der notwendige Beschluss des Gemeinderates für eine Bewerbung um die Anerkennung als „Fairtrade-Gemeinde“ soll Anfang des 2. Halbjahres 2017 angestrebt werden, kündigt Bürgermeister Martin Silvanus an.

red./mk