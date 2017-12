Erstmals GoSpecial in Heusweiler

HEUSWEILER Am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, findet um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Heusweiler ein GoSpecial-Gottesdienst statt.

GoSpecial ist eine Gottesdienstform, die 1995 in der evangelischen Andreaskirchengemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt nach dem Vorbild der Gottesdienste in der amerikansiche Mega-Gemeinde Willow Creek Community Church (bei Chicago) entwickelt wurde. Bei GoSpecial gibt es ein Theaterstück, modernere Musik und die Möglichkeit, dem Pfarrer Fragen zu stellen zu seiner Predigt. Der Gottesdienst am 3. Advent hat das Thema „Jenseits oder diesseits von Eden?“ Gestaltet wird der Gottesdienst von dem Schulpfarrer Udo Nilius und dem GoSpecial Team. red./sh