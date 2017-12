SAARWELLINGEN „Alle Jahre wieder...“ führt das THW Saarwellingen in der Vorweihnachtszeit eine Kochaktion durch. Am Samstag, 16. Dezember, wird im Zelt vor der Volksbank in Saarwellingen zur Mittagszeit traditionell Erbsensuppe mit Wurst und Weck angeboten.

Dazu werden heiße Getränke serviert. Wie in jedem Jahr ist der Erlös der Aktion für einen karitativen Zweck bestimmt.

red./am