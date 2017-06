Eine Zeitreise in das historische Mittelalter

LOSHEIM AM SEE Auch in diesem Jahr können sich Besucher, Familien und Kinder auf einen Zeitreise in das historische Mittelalter freuen. Ritter, Wikinger, Musiker, Gaukler, Wahrsagerei, Handwerker und Lagergruppen werden am 10. und 11. Juni wieder den Markt in Losheim bevölkern. Händler und Handwerker mit Schmuck, Lederartikel und Lederverarbeitung, Gewandungen, Handarbeiten, Schnitzereien, Hornartikel und Holzwaren präsentieren sich. Für das leibliche Wohl sorgen Wirte mit Gaumenschmaus und Leckereien. Zu sehen ist eine abenteuerliche Reitershow mit Rittern und Wikingern, ein Original getreues Wikingerschiffe auf dem See. Ein historischer Tätowierer zeigt seine Kunst am Publikum, ein mobiles Museum mit vielen Fund- und anderen Ausstellungsstücken aus dem Frühmittelalter.

Für Groß und Klein gibt es unter anderem Bogen - und Armbrustschießen, eine Schmiedevorstellung, Hau den Lukas, Kinderschminken, Senfen mit einer Senferei, Wolle filzen, Mauseroulette sowie weitere zusätzliche Attraktionen sind zu erleben und zu sehen. Ebenso findet auf dem Theaterplatz eine unterhaltsame Gaukelei statt und am Abend vor der Bühne eine Feuershow. Bekannte mittelalterliche Musiker werden tagsüber die Bühne bevölkern und aufspielen. Das Highlight ist eine spektakuläre Nacht-Reiterfeuer-Show am Samstag um 21.30 Uhr. Alles in allem ist dieser historische Markt eine Attraktion für die ganze Familie und Freunde des Mittelalters.

Der Eintritt kostet für Erwachsene: 8,50 Taler, für Gewandete 4,50 Taler, für Kinder 3 Taler, für Kinder unter Schwertmaß ist der Eintritt frei, für Familien (Ticket für zwei Erwachsene ab einem Kind aufwärts 18 Taler. Weitere Infos gibt es online unter www.heimdalls-erben.de und www.losheim.de.red./ti