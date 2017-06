Einbruch in einen Geräteschuppen in Riegelsberg

RIEGELSBERG Im Zeitraum 24. Mai bis 7. Juni brach ein unbekannter Täter in einen Geräteschuppen in der Ziegelhütter Straße in Riegelsberg ein. Vom Täter wurde jedoch nichts entwendet.

Die PI Köllertal bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (06806) 9100. red./sh