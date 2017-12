Diebstahl in Saarbrücker Parfümerie - Polizei sucht Zeugen

SAARBRÜCKEN Am Montag, 4. Dezember, gegen 17 Uhr, betraten ein 15-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in Frankreich und ein bislang unbekannter Jugendlicher eine Parfümeriefiliale in der Europagalerie in Saarbrücken. Die Jugendlichen begaben sich in einem unbeobachteten Moment in die Personalräume der Filiale, öffneten dort gewaltsam die Wertfächer der Angestellten und entwendeten daraus diverse Wertgegenstände. Danach verließen die Jugendlichen die Filiale, wurden jedoch aufgrund des Verdachts des Ladendiebstahles von den Angestellten angesprochen. Hierauf flüchteten die Jugendlichen. Der bereits polizeibekannte 15-jährige konnte zunächst zwar festgehalten werden, wehrte sich aber dagegen und verletzte hierbei eine 25-jährige Angestellte aus Schiffweiler im Gesicht. Durch die tatkräftige Hilfe von Kunden konnte der Junge festgehalten und im Anschluss an die Polizei übergeben werden. Er wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt und im Anschluss in die JVA Ottweiler eingeliefert. Die Ermittlungen bzgl. des zweiten Tatverdächtigen dauern noch an.

Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-St. Johann unter Tel. (0681) 9321 233 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. red./sh