Der Waderner Marktsommer

Der schwungvolle Start ist am Sonntag, 18. Juni, mit dem Jugendorchester Hochwald

WADERN Es ist wieder soweit: Mit steigenden Temperaturen kündigt sich der Sommer und mit ihm viel Musik auf dem Waderner Marktplatz an. Von Juni bis August lädt das Kulturamt der Stadt Wadern mit Unterstützung der Marktwirte („Ratskeller“, „Dompropst“ und „Treff am Markt“) zu kostenlosen Konzerten unter freiem Himmel ein.

Los geht’s am Sonntag, 18. Juni, um 16.30 Uhr mit dem Jugendorchester Hochwald. Gegründet im Jahr 2010 als Zusammenschluss der Jugendorchester der Musikvereine Steinberg und Morscholz wird das „JOH“ zurzeit von sieben Vereinen unterstützt (Bardenbach, Konfeld, Lockweiler, Morscholz, Steinberg, Wadrill, Weiskirchen).

Nach dem schwungvollen Auftakt durch das „JOH“ geht es am 1. Juli mit „Flamenco Lodani y su gente“ leidenschaftlich spanisch zu, wenn Daniela und Imaine Lodani dem Publikum zu den Klängen von Angel Huertas und Felice Pedulla im Stile der „Gipsy Kings“ mit Flymenco-Tänzen einheizen.

„Nothin‘ but the Blues“ ist das Motto der „Roosters“. Gemeinsam und mit ansteckender Spielfreude zelebrieren sie leidenschaftlich den Blues. Zu hören sind sie am 15. Juli auf dem Marktplatz.

Rock der alten Schule gepaart mit aktuellen Krachern und eigenen Kompositionen gibt es dann mit „Alive Unplugged“ am 22. Juli. „Alive“ bietet einen musikalischen Querschnitt dessen, was die letzten Jahre beständig überlebt hat: schnörkelloser, fetter Rock, der sich ohne musikalische Scheuklappen genießen lässt.

Nach dem Gewinn des Songwriter-Preises „Prix des Aralunaires“ im Rahmen des luxemburgischen „Festival Saveurs Culturelles du Monde“ im Jahr 2013 und Support-Shows für „Pur“ und Jupiter Jones steht Kai Sonnhalter am Samstag, 29. Juli, erstmals auf der Waderner Marktplatzbühne.

Mit Klassikern aus dem Country-, Pop-, Rock, und Soulbereich spielen „Mama Said“ am Samstag, 19. August, die Schlussakkorde des Marktsommers. Eine angenehme Mischung aus bekannten und weniger bekannten Liedern wird von den fünf Musikern interpretiert. Dreistimmig und Dreisprachig (englisch, deutsch, französisch) wird die eine oder andere eigene Komposition dargeboten.

Das Programmheft mit allen Terminen gibt es kostenlos im Rathaus der Stadt Wadern. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.wadern.de.red./ti