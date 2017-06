Der „Waderner Maad“ lockt

WADERN Der Höhepunkt der Volksfeste im Hochwaldraum ist auch in diesem Jahr wieder das Stadtfest „Waderner Maad“. Unverwechselbar in seinem Rahmenprogramm, abwechslungsreich in Musik und Familienprogramm, sportlich mit dem Haco-Stadtlauf, so präsentiert sich das Fest vom 9. bis 11. Juni. Wenn Graf Joseph Anton bei der Eröffnung am Freitag um 18 Uhr den ersten Krug erhebt und den Startschuss für den Stadtlauf abfeuert, dann nimmt das bunte Festtreiben seinen Lauf.

Am Freitag entern zuerst „LangerMütze“ die Bühne auf dem Marktplatz. Mit einem unglaublich breit gefächerten Programm von über 300 Liedern deckt „LangerMütze“ alle Bereiche des Musikgeschmacks ab. Ein absolut flexibel gestaltetes musikalisches Programm ist garantiert, das fast alle musikalischen Wünsche der Zuhörer erfüllen kann.

Auf dem Montmorillon-Platz geht es mit den „Teilzeithelden“ und „Sin Importanica“ gleichzeitig jünger und dynamischer zur Sache.

Der Samstagabend bietet mit „Gooseflesh“ ein Musikfeuerwerk der Extraklasse. Das Repertoire der Band reicht dabei von Interpretationen klassischer Rock-Highlights der 80erJahre über herzzerreißende Balladen der 90er bis hin zu top aktuellem Electro-Pop.

Laut und rhythmisch wird es wieder auf dem Montmorillon-Platz, wenn die DJ „Optimus Tekk“ und „Markus P.“ die besten Techno-, House-, Trance- und Rave-Classics von damals und heute live mixen.

Der Sonntag ist traditionell der Tag mit der größten Programmvielfalt. Die Tanzgruppen „Happy Feet“, „Tanzfieber“ und „Divanity“ präsentieren sich auf der Marktplatzbühne. Taekwondo-Vorführungen von SAM Bardenbach stellen eine ganz besondere Sportart dar.

Die Gemeinschaft der Musikfreunde Wadrill sowie der Musikverein Kostenbach spielen zum Frühschoppen und zum Bummel beim Verkaufsoffenen Sonntag auf, bevor „Lila Lindwurm“ mit dem Programm „Monsterquatsch“ für die kleinen Festgäste und die Folktanzgruppe „La Ronde“ aus Luxemburg für besondere Farbtupfer im Markttreiben sorgen. Parallel bietet der Musikverein Buweiler als „Bigband Buweiler“ Bigband-Sounds auf höchstem Niveau. Zwischen den vielen Marktständen verschaffen sich „Samba Balawa“ trommelnd Gehör und auch in den Abend ist mit Rock´n´Roll von „The Gambles“ auf dem Marktplatz und den „Local Heroes“ Simply Nous und „A Bunch of People“ auf dem Montmorillon-Platz fetzige Musik bis zum traditionellen Zapfenstreich der „Dagstuhler Grenadiere“ um 22 Uhr beste Unterhaltung garantiert.

Am Samstagabend verkehrt wieder der „MaadBus“ und bringt Festgäste aus dem ganzen Stadtgebiet kostengünstig und sicher nach Hause.red./ti