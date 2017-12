Der Nikolaus kommt vorbei

ST. INGBERT Die Bergkapelle St. Ingbert lädt am Sonntag, dem 17. Dezember, alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich zur Weihnachtsfeier ein.

Ab 15 Uhr zeigen die Kleinsten des Vereins in der „Musikalischen Früherziehung“ (Leitung Jessica Weißenauer) ihr Können. Unter der Leitung von Walfried Berger wird die Starter-Band der Bergkapelle zu hören sein. Auch das Nachwuchsorchester des Vereins mit seinem Dirigenten Daniel Paul gestaltet die Familienfeier mit.

Natürlich wird der Nikolaus den Kindern einen Besuch abstatten. Die Weihnachtsfeier findet in diesem Jahr nicht wie üblich in der Stadthalle St. Ingbert, sondern in der Rohrbachhalle in Rohrbach statt. red./sb