Der Nikolaus besuchte den Tennisclub

PÜTTLINGEN Der von den Kindern mit Spannung erwartete Santa Claus stattete am Abend 3. Dezember dem Verein seinen Besuch ab. Im weihnachtlich geschmückten Clubheim begrüßte er alle Anwesenden und animierte die jungen Tennisfreunde zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern und zum Vortragen von Geschichtchen und Gedichten. Diese Aufgabe haben die Kinder gern und mit Bravour gemeistert und ernteten vom Heiligen Mann Lob und Anerkennung, natürlich auch für die mit dem nötigen Ehrgeiz in der abgelaufenen Saison erbrachten sportlichen Leistungen. Unter dem Kostüm steckte der Vereinstrainer Franz Becker. Der 1. Vorsitzende Karlheinz Balzert wandte sich in seiner Ansprache insbesondere an die Eltern und Angehörigen. Er bedankte sich ausdrücklich für deren Unterstützung, damit die Kinder und Jugendlichen ihren geliebten Sport mit Begeisterung ausüben können. Zum Abschluss der kleinen Feier beschenkte der Nikolaus die Akteure. Infos zum Verein gibt es unter www.tc-puettlingen.de.

red./sb/Foto: Verein