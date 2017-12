Das Wanderjahr klingt aus

OBERNHEIM-KIRCHENARNBACH Der Pfälzerwaldverein Obernheim-Kirchenarnbach veranstaltet am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr, seine Jahresabschlussfeier in der „Saudeller“ Wanderhütte. Bei belegten Brötchen, Kaffee und Kuchen will der Verein das diesjährige Wanderjahr ausklingen lassen. In einem festlichen Rahmen werden die aktiven Wanderer geehrt. Einladung ergeht an alle Mitglieder und Gönner des Vereins. rb