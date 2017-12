Das Christkind wartet schon

NEUNKIRCHEN „Unsere Heiligabend-Aktion hat eine lange Tradition“, erzählt Diakon Oswald Jenni. Vor 30 Jahren hatte der damalige Pfarrer Martin Münster die Idee, nach der Christmette zu einem gemeinsamen Essen einzuladen.

Es zeigte sich, dass die Nachfrage zu diesem gemeinsamen Treffen größer als erwartet war. Vor allem Benachteiligte der Gesellschaft hatten an diesem oft emotionalen Abend eine Adresse, die ihnen für einige Stunden das Gefühl vermittelte, nicht alleine zu sein und ein warmes Zuhause zu haben.

„Diese Aktion“, so Jenni, „findet seitdem jährlich statt und hat einen festen Platz in der Stadt. Auch in diesem Jahr erwarten wir 200 bis 220 Personen. Unsere Tür steht für alle offen!“ Um dieses soziale Engagement zu würdigen, war Sozialministerin Monika Bachmann mit einem Scheck über 1000 Euro ins Pfarrheim Herz Jesu nach Neunkirchen gekommen.

Helfer seit vielen Jahren

Günther Schröder ist bereits seit 17 Jahren dabei, Jürgen Seibert 12 Jahre und Karl-Heinz Kurz zehn Jahre. Inge Wallerath hilft seit über sechs Jahren mit einem Teil ihrer Frauengruppe. „Insgesamt sind es 60 bis 70 Personen, die sich an diesem besonderen Tag des Jahres einbringen“, erzählt Diakon Jenni. Auch den Sponsoren, meist Neunkircher Geschäftsleute und Privatpersonen, ist er sehr dankbar. „Ohne all diese Menschen könnten wir diese Aufgabe nicht leisten.“

So ist dann am Heiligen Abend das Pfarrheim „reserviert“ für alle, die sich alleine wissen. „In der Herberge ist Platz für viele...“, steht auf dem Plakat, das auf diese Veranstaltung hinweist.

Buntes Programm an Heiligabend

Mit einem Kuchenbüfett beginnt um 15 Uhr die Feier. Es schließt sich ein weihnachtliches Programm an, bei dem gemeinsam gesungen wird und Texte gelesen werden. Auch Landrat Sören Meng gestaltet das Programm mit, indem er die Weihnachtsgeschichte vorliest. Bis 18.30 Uhr haben die Gäste dann noch genügend Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann wartet ein kleines Menü auf sie, dem sich eine Bescherung anschließt. Jeder Teilnehmer erhält eine Stofftasche, gefüllt mit Lebensmitteln, damit jeder über Weihnachten etwas zu essen hat.

„Diese Aktion ist großartig“, lobte Ministerin Bachmann das große Engagement der Ehrenamtlichen. Sie bezeichnete es als erschreckend, wie viele Menschen heute im Saarland in Armut leben. „Wir müssen alle Menschen mitnehmen“, forderte sie, „es darf keiner auf der Strecke bleiben!“

So erleben die erwarteten 220 Gäste am Heiligen Abend im Pfarrheim Herz Jesu das Wunder der Weihnachtsgeschichte jedes Jahr aufs Neue und das Christkind ist in der Gestalt zahlreicher fürsorglicher Engel präsent. wh