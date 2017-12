Damit es in Oberwürzbach und Rohrbach blüht

ST. INGBERT Umweltminister Reinhold Jost kam ins St. Ingberter Rathaus. Dabei hatte er zwei Zuwendungsbescheide.

3000 Euro für Blühfläche im Großgarten

Einmal für Lydia Schaar, Ortsvorsteherin in Oberwürzbach. Auf 400 Quadratmetern wird dort eine Blühfläche im Großgarten entstehen. Eingebunden werden. so die Ortsvorsteherin, auch Schule und Kindergarten. Der Minister zeigte sich begeistert von dem, was in Oberwürzbach schon umgesetzt wurde. Die dazu kommende Blühfläche sei ein sehr wichtiges Element, die Dorfmitte am Bach weiter schön zu gestalten. Rund 3000 Euro vom Umweltministerium werden die Arbeit der Oberwürzbacher unterstützen.

000 Euro für Fläche neben dem Festplatz

Roland Weber, Rohrbacher Orstvorsteher, kann sich über rund 5000 Euro freuen. Mit diesem Geld und einer Menge ehrenamtlicher Arbeit der Rohrbacher Obst- und Gartenbauer wird in der Nachbarschaft zum Festplatz eine rund 1700 Quadratmeter große Fläche mit einer bienenfreundlichen Saatmischung eingesät. Der Umweltminister: „St. Ingbert hat für mich eine besondere Bedeutung als Kristallisationspunkt in der Biosphäre.“ Er freute sich über das große Engagement der Vereine – einige waren mit ihren Vertretern ins Rathaus gekommen, um der Überreichung der Zuwendungsbescheide beizuwohnen. Er äußerte die Hoffnung, dass die saarländischen Bemühungen, in einem Umfeld extensiver Landwirtschaft Insekten und Vögeln gute Lebensräume zu bieten, nachhaltigen Erfolg hat. Und Oberbürgermeister Hans Wagner verwies auf den außerordentlich hohen Anteil St. Ingberts an diesem Prozess. Es sei, so der Oberbürgermeister, kein Zufall, dass als erste saarländische Gemeinde St. Ingbert in die Spitzengruppe der Preisträger des deutschen Nachhaltigkeitspreises gekommen sei. red./jj