Cibot zeigt Skulpturen auf der Insel

SAARLOUIS Rund 250 Besucher kamen zur Vernissage mit der französischen Bildhauerin Elisabeth Cibot in das Contregarde-Gebäude auf der Vaubaninsel. Dazu eingeladen hatte der Wallerfanger Kunstförderer Claus Zöllner zusammen mit der Stadt Saarlouis.

Mehr als 40, teils monumentale Exponate aus Bronze und Glasfiber sowie imposante Aktgemälde sind in einer öffentlichen Ausstellung im Innern des historischen Inselgebäudes noch bis Mittwoch, 28. Juni, zu sehen.

Die ausdrucksstarken Skulpturen der weltbekannten Bildhauerin, meist animierte Körper, Gesichter oder Paare, reflektieren Bewegung und Gefühle. Sie betrachte es als besondere Ehre, ihre Werke in Saarlouis ausstellen zu dürfen, sagte die bescheidene Künstlerin bei der Ausstellungseröffnung.

Zuvor bezeichnete die Saarlouiser Bürgermeisterin Marion Jost die von Cibot geschaffenen Exponate als Kunst der besonderen Art. Unter den Ausstellungsstücken fielen mehrere aus Bronze und Murano-Kristallglas hergestellte fast lebensgroße Elfenfiguren den Besuchern besonders ins Auge.

Hinter den beeindruckenden Kunstwerken der französischen Bildhauerin stecken oftmals Geschichten aus dem wahren Leben. So ist beispielsweise ein kleines Modell der als Valnurese bezeichneten Frauenskulptur aus Bronze zu sehen. Das 2,50 Meter hohe Original steht in Nogent-sur-Marne als Hommage an italienische Gastarbeiter des 18. Jahrhunderts. Bildhauerin Cibot nutzt auch die Rakubrand-Technik für ihre Kreationen.

Viele der Ausstellungsstücke, darunter die Symbolisierung des Sonnenuntergangs mittels Bronze, Kristallglas und Blattgold, eignen sich als repräsentative Tischdekoration in Wohnungen oder Büros. Alle Exponate sind Unikate und verkäuflich. Die Preise liegen je nach Größe im drei bis fünfstelligen Eurobereich.

Dr. Jean Schuler, früherer Bürgermeister im lothringischen L`Hôpital und ehemaliger Conseiller Général de la Moselle sowie Gregory Dufour, Präsident der deutsch-französischen Vereinigung für Europa, sind die Schirmherren der Ausstellung. „Kunst eignet sich besonders als Brückenbauer für die deutsch-französische Zusammenarbeit“, sagte Dufour in seiner Ansprache.

Und sie sei ein wichtiges Element gegen die in Europa aufkommende Intoleranz und Gewalt, ergänzte Dr. Schuler.

„Das ist das höchste an Metallkunst“, schwärmte Besucher Bernd Morek (66) über die Ausstellung. Die Werkschau ist dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab Juli zieht sich Kunstmäzen Zöllner vom Veranstaltungsort Saarlouis vorläufig zurück. 25 Jahre lang habe er hier ehrenamtlich Kunstausstellungen organisiert, erinnert Zöllner. Die nächste Ausstellung mit Skulpturen von Michel Serraz werde er vom 2. bis 15. Oktober in der Stadthalle Dillingen durchführen. rgi