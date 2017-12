NOSWENDEL Am Sonntag, 17. Dezember, gestaltet die Gruppe „Chorage“ um 18 Uhr ein (vor-)weihnachtliches Konzert in der Kirche in Noswendel. Mit Liedern und besinnlichen Texten wird auf das Fest der Geburt des Erlösers, das Fest des Friedens und der Freude eingestimmt.

Anschließend sind alle zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen.red./ti