LOSHEIM AM SEE Am Sonntag, 18. Juni, spielt der Musikverein Rissenthal um 11.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert auf der Terrasse des Hochwälder Brauhauses am Stausee Losheim. Alle Bürger und Gäste sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. Infos und Tischreservierungen gibt es unter Tel. (06872) 505772.red./ti