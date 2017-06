Beste Nachwuchsjournalisten im Schüleralter

SAARBRÜCKEN Im Konferenzgebäude des Saarländischen Rundfunks auf dem Halberg wurde zum dritten Mal der „Axel Buchholz Preis für journalistischen Schülernachwuchs des Saarlandes“, kurz: der Axel Buchholz Preis 2017, verliehen. Partner des Preises sind der Saarländische Rundfunk, die Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH, das Ministerium für Bildung und Kultur, das Ministerium für Finanzen, Europa und Justiz, die Sparkassen Finanzgruppe – Sparkassen, Saar LB, LBS und Saarland Versicherungen sowie der Verein Junge Journalisten Saar e.V.

Vorrangiges Ziel des Preises ist es, den journalistischen Nachwuchs im Schüleralter zu fördern und die Medienkompetenz junger Menschen zu stärken.

Als Preisträger 2017 wurden von einer hochkarätig besetzten Jury vorab ausgewählt und am Veranstaltungsabend gekürt:

• Kategorie „Sonderpreis Grundschule“ (dotiert mit 500 Euro): Schülerzeitung „Oh-Weyer“ der Offenen Ganztagsschule Weyersberg, Saarbrücken-Burbach

• Kategorie „Print“ (1500 Euro): zu gleichen Teilen an „C‘est la vie“, Schülerzeitung des Deutsch-Französischen Gymnasiums, Saarbrücken (750 Euro), und „CUSS“, Schülerzeitung des Cusanus-Gymnasiums, St. Wendel (750 Euro)

• Kategorie „Online/Digital“ (1500 Euro): Jugendgruppe Adolf-Bender-Zentrum, St. Wendel, für die „Stolpersteine AG Nohfelden-Türkismühle“ mit der Website www.juedischeslebennohfelden.wordpress.com

• „Europapreis“ des Europaministers (1000 Euro): Lena Marie Budde, Wadern, für den Beitrag „Von Berlin nach Hamburg – Wie realitätsnah Politikplanspiele (leider) sein können“ in der Schülerzeitung des Hochwaldgymnasiums Wadern

• Kategorie „Jungjournalist(in)“ (1000 Euro plus Teilnahme am Projekt „Media & Me – Backstage bei Medienberufen“): Louise Zimmermann, Cusanus-Gymnasium, St. Wendel, für den Beitrag „Unfall in Lyon“ in der Schülerzeitung „CUSS“.

Der „Courage-Preis“ des Kultusministers, der zum Thema „Hassrede (Hatespeech)“ ausgeschrieben war, wurde in diesem Jahr mangels themenbezogener Zusendungen nicht verliehen.

Durch die Preisverleihung führte Linda Reitinger, Moderatorin bei „Unser Ding“. Der saarländische Rapper „Manu Meta“ setzte mit seiner Band die musikalischen Akzente.

Informationen zum Preis im Netz: www.axel-buchholz-preis.de!red./tt