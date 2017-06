VÖLKLINGEN Am Freitag, 23. Juni, laden die Ev. Akademie in Völklingen, das Institut für aktuelle Kunst und das Institut für Landeskunde ein zur Besichtigung von drei Kapellen im Bliesgau ein.

Drei besondere Kapellen werden besucht: die Kreuzkapelle in Medelsheim, die Marienkapelle in Niedergailbach und die Wendalinuskapelle in Bliesransbach.

Teilnehmer reisen eigenständig an. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Kreuzkapelle in Medelsheim.

Im Gegensatz zu den großen, manches Ortsbild überragenden Kirchbauten wirken die kleineren Kapellen eher etwas unscheinbar.

Ihre Besonderheit erlangen sie durch eine oft stimmungsvolle Verbindung zur Umgebung und werden so als Bereicherung der Dörfer und Landschaften empfunden. Oft prägen das Innere dieser Bauwerke außergewöhnliche Werke der Volkskunst.

red./am