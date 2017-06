Benefiz mit deutschen Songs

EPPELBORN Die Gesangsgruppe „Die Eppelinos“ veranstalten am Sonntag, 18. Juni, um 15.30 Uhr, auf dem Marktplatz in Eppelborn ein Konzert mit sozialem Aspekt. Wie auch in den Vorjahren covert die Band Songs von deutschen Künstlern, wobei die Originale nicht nur einfach wiedergegeben, sondern von den Musikern in eigener Art interpretiert werden. Selbstverständlich laden „Die Eppelinos“ mit vielen bekannten Liedern, begleitet von Gitarren und Akkordeon, das Publikum zum Mitsingen ein. Der Eintritt ist frei, es wird um eine freiwillige Spende gebeten. Der Erlös kommt dem Förderverein Seniorenheim „St. Joseph“ in Eppelborn zugute. red./hr