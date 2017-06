Begegnung mit syrischer Kultur

BILSDORF Zu einem Begegnungsabend mit syrischen Flüchtlingen und Einheimischen lädt die KEB Saar-Hochwald am Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr, in das katholische Pfarrheim Bilsdorf ein. Der Veranstaltungsraum befindet sich im Untergeschoss der Bilsdorfer Pfarrkirche. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

An dem Begegnungsabend sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Alltagsleben zwischen Deutschland und Syrien verdeutlicht werden. Zudem werden Syrer über ihr Leben vor der Flucht nach Deutschland erzählen. Aber auch Antworten wird es darauf geben, wie sich die Kriegsflüchtlinge ihr künftiges Leben im Saarland vorstellen. Während der Veranstaltung besteht Gelegenheit, mit anwesenden Syrern direkt zu kommunizieren. Weitere Informationen unter Tel. (06838) 7221.red./mk