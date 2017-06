Bedrohung in Püttlingen

PÜTTLINGEN Ein bislang unbekannter Täter warf am Mittwoch, 7. Juni, in der Auenerstraße in Püttlingen einen Stein gegen ein Schlafzimmerfenster. Der Bewohner schaute nach draußen und sah im benachbarten Garten eine männliche Person stehen, von der er anschließend noch verbal bedroht wurde. Anschließend fuhr der Mann auf einem Motorrad weg. Beschreibung des Täters: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 bis 40 Jahre, kurze Haare, trug Motorradkleidung. Zu dem Motorrad liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. An dem Fenster war kein Sachschaden entstanden.

Die PI Köllertal bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (06806) 9100. red./sh