Auf zum „Menger-Bolcher Weihnachtsmarkt“

Stimmungsvolles Markttreiben am 9. und 10. Dezember an der Bliestalhalle

BLIESMENGEN-BOLCHEN Am kommenden Adventswochenende findet der „Menger-Bolcher Weihnachtsmarkt“ zum vierten Mal an der Bliestalhalle in Bliesmengen-Bolchen statt. Der liebevoll gestaltete Markt wird am Samstag, dem 9. Dezember, um 17 Uhr von Ortsvorsteher Hans Bernhard Faas und dem örtlichen Musikverein feierlich eröffnet.

Die Besucher können sich auf ein großes Angebot freuen, bei dem viele Ortsvereine und weitere Teilnehmer mit Ständen und Zelten vertreten sind. Dabei stehen vor allem Kulinarik sowie handgemachte Deko- und Geschenkideen im Fokus. „Auf drei Dinge legen wir besonders großen Wert: Abwechslung, Handarbeit und Regionalität – am besten in Kombination“, so der Ortsvorsteher. So werden neben den Klassikern wie Glühwein, Zimtwaffeln, Bratwurst, Weihnachtsbier und Met auch selbst gemachte Spezialitäten angeboten: zum Beispiel gegrillte Burger mit Fleisch vom ortsansässigen Bauernhof und auch rein vegane Gerichte, ebenfalls mit heimischen Zutaten aus dem Biosphärenreservat. Auch abseits von Kulinarik wird komplett auf Massenware verzichtet: Handgefertigte Mützen, Schals und Deko-Artikel runden das bunte Marktangebot ab. Und wer den „Menger-Bolcher Weihnachtsmarkt“ kennt, der weiß, dass wenn die Verkaufsstände schließen in den Zelten gerne noch ein wenig gefeiert wird – ein Hauch von Dorffeststimmung liegt in der Luft.

Für ein kulturelles Rahmenprogramm ist ebenso gesorgt. Mitwirkende der Naturbühne Gräfinthal tragen an beiden Tagen weihnachtliche Geschichten vor und machen dabei auf das bevorstehende Wintertheater aufmerksam. Für die kleinen Gäste lohnt sich vor allem der Sonntag: Der Nikolaus hat sich für 15 Uhr zum Besuch angekündigt. Außerdem steht ganztägig ein kostenloses Kinderkarussell zur Verfügung. red./sb