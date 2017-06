SPD beteiligt sich am Sommerferienprogramm

FRIEDRICHSTHAL Der SPD-Ortsverein Friedrichsthal bietet am Freitag, 4. August, ab 13 Uhr eine Fahrt für etwa 12 Kinder zum Erlebnisbauernhof Wack in Ommersheim an.

Mit allen Sinnen kann man den Erlebnisbauernhof der Familie Wack auf besondere Art und Weise entdecken. Die Kinder sind eingeladen, die Kälbchen zu streicheln, die Kühe zu füttern, mit den Katzen zu schmusen, sich von den Schweinen beschnuppern zu lassen oder einfach die Gerüche des Bauernhofs zu genießen.

Auf dem Biolandhof Wack arbeiten Landwirte aus Leidenschaft und die machen Bio aus Liebe und Überzeugung. Diese Leidenschaft und diese Überzeugung wollen die Wacks nicht für sich behalten, sondern auch andere Menschen begeistern. Die Menschen können hier Landwirtschaft wieder live erleben und den Bauernhof riechen, schmecken und fühlen.

Der Erlebnisbauernhof Wack hilft jungen Menschen, das häufig verloren gegangene Wissen über die Abläufe der Lebensmittelproduktion auf dem Bauernhof wieder näher bringen und dadurch eine gesteigerte Wertschätzung unserer Lebensmittel zu erreichen.

Das wird bestimmt ein spannendes Erlebnis.

Anmeldung

Wer Interesse an diesem Ausflug mit dem SPD Ortsverein Friedrichsthal hat, sollte sich bei Günter Struttmann, Tel. (06897) 88517 oder (0171) 6534334 anmelden. red./sb