Angler befreien Saarufer von Müll

VÖLKLINGEN Die sechs Mitgliedsvereine der Arbeitsgemeinschaft der Angelfreunde Völklingen haben „Tag des Wassers“ mit insgesamt 42 Teilnehmern drei Kubikmeter Müll von den Saarufern entfernt.

Helfer der Angelsportvereine Völklingen, Luisenthal, Wehrden, Ludweiler, Geislautern, Bous und eine Gruppe der Nachenfischer waren im Einsatz. Die Mitglieder verteilten sich auf die verschiedenen Völklinger Teilbereiche an der Saar und sammelten dort den Müll ein.

Die Reinigungsaktion erstreckte sich über den Leinpfad auf der rechten Saarseite von der Luisenthaler Brücke bis zur Karolinger Brücke in Völklingen.

Auf der linken Saarseite wurde der Leinpfad von der Schleuse Burbach bis zur Brücke in Bous von Unrat befreit. Vom Autoreifen über Staubsauger, Teppiche und Kunststoffrohre jeglicher Art, war bis zum normalen Hausmüll alles vertreten.

Der Müll wurde zu einem eigens unter der Bouser Brücke dazu bereitgestellten Abfallcontainer transportiert und entsorgt.

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft lud alle beteiligten Mitglieder im Anschluss an die Reinigungsaktion zu einem gemeinsamen Essen in die Fischerhütte des ASV Geislautern am Sebastian-Riewer-Weiher ein.

Dort bedankte sich der Vorsitzende der AGV Völklingen, Berthold Kaufmann, bei den Helfern für den Einsatz zum Wohle der Natur.

red./am / Foto: Alfred Fontaine