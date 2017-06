Am Brückentag nur mit Termin

MERZIG Die Zulassungsstelle des Landkreises Merzig-Wadern in Merzig arbeitet am Brückentag am Freitag, 16. Juni, grundsätzlich nur nach Terminvereinbarung. Dadurch soll die Wartezeit für die Kunden an diesen Tagen so kurz wie möglich gehalten werden. Termine können unter Tel. (06861) 80-0 oder online unter www.merzig-wadern.de/Terminvergabe gebucht werden.red./ti