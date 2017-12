SAARBRÜCKEN Die FrauenGenderBibliothek Saar, Großherzog-Friedrich-Straße 111, lädt an jedem zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr zum „FeminisTisch“ ein. Bei diesem regelmäßigen offenen Treffen kann in geselliger Atmosphäre über Themen aus den Bereichen Feminismus und Gender diskutiert werden. Der After Work „FeminisTisch“ ist für Menschen aller Geschlechter, Altersgruppen und kultureller Herkunft geöffnet. Der nächste FeminisTisch findet am 14. Dezember statt. Dabei wird es einen Gastbeitrag der Mitarbeiterinnen Anastasija Eckhardt und Kristina Schaller des Aldona-Vereins zur Beratung von Prostituierten geben, die die Arbeit der Organisation vorstellen und Fragen dazu beantworten.red./sh