Aerin Hussung war erfolgreich

HOMBURG Die 11-jährige Aerin Hussung von der Fechtabteilung des TV Homburg hat im Mai zum ersten Mal am Emichsburger Fechtturnier in Bockenheim an der Weinstraße teilgenommen und damit ihr erstes Fechtturnier absolviert. Dabei errang sie beim Florett-Fechten der Schülerinnen des Jahrgangs 2005 gleich auf Anhieb den 1. Platz. Dies war ein toller Erfolg für die Nachwuchs-Florettfechterin, die erst im Januar diesen Jahres ihre Turnierreifeprüfung abgelegt hat. Die Trainingszeiten der Fechtabteilung des TV Homburg für Kinder ab fünf Jahren sind übrigens montags von 16 Uhr bis 18 Uhr in der kleinen Sporthalle der Robert-Bosch-Schule. Die erfahrenen Floretttrainer Ute Dort und Jürgen Kelm und die jungen Fechterinnen und Fechter freuen sich über jeden Neuzugang. red./jj