Änderungen beim Beratungsservice

SAARBRÜCKEN Die Deutsche Rentenversicherung Saarland ändert ab dem 1. Januar 2018 in der Auskunfts- und Beratungsstelle in Saarbrücken vorläufig die Servicezeiten für Wartebesucher. Für Besucher ohne Termin stehen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DRV Saarland von montags bis donnerstags in der Zeit von 7.30 bis 11.30 Uhr für Beratungen zur Verfügung.

Darüber hinaus können Beratungstermine für folgende Zeiträume vereinbart werden: Montag bis Mittwoch von 13 bis 16 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr.

Um sich längere Wartezeiten zu ersparen, wird eine Terminvereinbarung unter Tel. (0681) 3093-650 empfohlen. Auch online unter www.drv-saarland.de können Beratungstermine gebucht werden. red./sh